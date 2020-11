Covid, altri 7 contagi a Volturara Irpina e il sindaco chiude in casa gli over 70

La sindaca di Volturara Irpina Nadia Manganaro ha annunciato la firma di un’ordinanza con la quale sarà vietato lo spostamento sul territorio comunale, se non per comprovati motivi di salute e necessità, a tutte le persone di età superiore a 70 anni e a tutti coloro affetti da patologie respiratorie. I familiari potranno rifornire queste persone di generi di prima necessità, ma tenendosi a distanza non inferiore a due metri. La scelta di introdurre un lockdown per gli over 70 nasce a seguito di una serie di contagi registrati nel comune irpino. La scorsa settimana si sono verificati 72 contagi nella Rsa del piccolo centro dell’avellinese, casi a cui si aggiungono altre 7 positività segnalate oggi dall’Asl. “Si tratta – ha detto la sindaca – di un nuovo focolaio familiare che nulla ha a che vedere con quello della RsA. Stanno tutti bene, nessuno presenta sintomi”. La situazione della residenza per anziani “resta delicata. Sono pochi – ha fatto sapere Manganaro – gli ospiti che presentano dei sintomi, molti altri sono asintomatici. È stato assunto nuovo personale, tanto è vero che sono state messe a disposizione dall’amministrazione comunale tre camere dell’albergo per altrettanti operatori”. Nella provincia di Avellino, comunica l’Asl, oggi sono risultate positive al Covid altre 213 persone su 1.228 tamponi analizzati. Nel capoluogo ci sono 37 nuovi contagi, 18 nel comune zona rossa di Avella, 12 a Grottaminarda e 17 a Montoro.