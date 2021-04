Milano, 19 apr. (Adnkronos) – Anche il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, classe 1952, si è iscritto al portale per essere vaccinato contro il Covid19. Da oggi sono partite le adesioni per la fascia 65-69 e lui, 69enne, ha aderito alla campagna. “Rientrando anche io in questa categoria di ‘giovani’ lombardi, mi sono appena registrato”, scrive su Faceboook. “Semplice e veloce, appuntamento ai primi di maggio”.