Covid ancora in calo: questa settimana 988 i nuovi positivi (-9,5%)

Roma, 8 mar. (askanews) – In merito all’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19, il ministero della Salute specifica che nella settimana compresa tra il 29 febbraio e il 6 marzo si registrano: 998 nuovi casi positivi con una variazione di -9,5% rispetto alla settimana precedente (erano stati 1.103), 31 deceduti con una variazione di -20,5% rispetto alla settimana precedente (39). 130.090 i tamponi effettuati con una variazione di -1,8% rispetto alla settimana precedente (132.482). Il tasso di positività dell’0,8% resta invariato rispetto alla settimana precedente. Per quanto riguarda gli accessi agli ospedali, il tasso di occupazione in area medica al 6 marzo 2024 è pari all’1,8% (1.090 ricoverati), rispetto al 1,9% (1.154 ricoverati) del 28/02/2024. Il tasso di occupazione in terapia intensiva al 6 marzo 2024 è pari allo 0,4% (31 ricoverati), rispetto allo 0,5% (45 ricoverati) del 28/02/2024.

“I numeri sono sempre più confortanti. L’impegno del Ministero della Salute continua ad essere orientato all’implementazione di processi e presidi di prevenzione per un Servizio sanitario sempre più resiliente e pronto a qualsiasi sfida”, dichiara Francesco Vaia, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute.