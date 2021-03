Covid, apre il nuovo Hub nel Bosco di Capodimonte: da giovedì vaccini tra le opere d’arte

Partiranno giovedì 1° aprile le vaccinazioni anti Covid alla Fagianeria nel Real Bosco di Capodimonte. Nella struttura realizzata dalla Asl Napoli 1 Centro sarà possibile inoculare sino a 1.200 dosi al giorno in 7 box vaccinali, sforzo ulteriore che permette di raggiungere la capacità di somministrare 8mila dosi al giorno nella sola Asl Na1 Centro. Al Centro vaccinale allestito nel Real Bosco di Capodimonte saranno chiamati subito i caregiver e poi i cittadini per fasce d’età, prediligendo i residenti nei quartieri limitrofi. Oltre alla segnaletica, che condurrà i cittadini sino alla Fagianeria, saranno messe a disposizione all’ingresso di Porta Miano navette elettriche per quanti hanno difficoltà a deambulare. Una volta terminata la somministrazione, i cittadini vaccinati potranno effettuare il periodo di osservazione in una sala allestita con le riproduzioni dei principali capolavori presenti nel Museo: dalla Danae di Tiziano all’Antea di Parmigianino, da Atalanta e Ippomene di Guido Reni alle Ipomee e boules de neige di Andrea Belvedere a Frisio a Santa Lucia di Eduardo Dalbono. E poi un racconto per immagini dei protagonisti del Regno di Napoli: da Carlo di Borbone a cavallo di Francesco Liani, a Ferdinando IV a cavallo con la corte a Capodimonte di Antonio Joli. E ancora, un focus sulla Partenza di Carlo di Borbone per la Spagna vista da terra e Partenza di Carlo di Borbone per la Spagna vista da mare del 1759, di Antonio Joli, e Ferdinando IV a caccia di folaghe sul Lago Fusaro di Jacob Philipp Hackert del 1783. Inoltre, grazie ad una convenzione con l’Asl Na 1 Centro che prevede un biglietto di ingresso ridotto al museo per i vaccinati alla Fagianeria, sarà possibile visitare, alla riapertura dei musei, la mostra “Napoli, Napoli: di lava, porcellana e musica” (fino al 19 settembre 2021) allestita nelle sale dell’appartamento reale del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Si potrà prenotare la visita al Museo tramite l’app Capodimonte liberamente scaricabile su Google Play e App Store. E nei pressi della Fagianeria, insistono altri importanti edifici: la storica Manifattura della Porcellana, il Cellaio con l’esposizione delle ceramiche dell’architetto Santiago Calatrava e la Chiesa di San Gennaro, oggetto di un intervento globale dello stesso artista. La Fagianeria, infatti, con i suoi 1.000 metri quadrati e un comodo accesso da Porta Miano, capolinea del bus 3M che collega ogni 15 minuti il Real Bosco con i principali musei della collina di Capodimonte (Mann e Catacombe di San Gennaro), ha spazi idonei per accogliere una campagna vaccinale di massa e garantire allo stesso tempo il giusto distanziamento tra i cittadini prima e dopo la vaccinazione.