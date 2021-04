Sono arrivate oggi in Campania 148.590 dosi di vaccino Pfizer. Le dosi saranno ora distribuite alle sette Asl regionali. Attese tra oggi e domani in Campania anche 15.500 dosi di vaccino Astrazeneca. La Campania attendeva a partire da venerdì l’arrivo anche di 17.300 dosi di vaccino Janssen della Johnson&Johnson, la cui distribuzione è però stata rinviata in tutta Europa a seguito dello stop deciso dalle autorità sanitarie negli Stati Uniti.