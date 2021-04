Covid, Asl NA 3 Sud: vaccinato oltre il 70% degli over 80

Vaccinato il 71,19% degli over 80 e il 76,65% degli appartenenti al personale della scuola dell’obbligo che ne hanno fatto richiesta. La percentuale cala al 7,79% per le persone comprese tra 70 e 79 anni. Questi i numeri, aggiornati alle 15 di venerdi’ 9 aprile, della ‘Asl Napoli 3 Sud, con sede a Torre del Greco (Napoli) ,e che comprende 54 comuni della provincia di Napoli, con una popolazione stimata di poco piu’ di un milione di abitanti. Stando ai dati , finora tra le categorie a cui e’ stata data la possibilita’ di iscriversi in piattaforma, le adesioni sono state 174.336 (alle quali vanno aggiunte quelle appartenenti al campo sanitario, non disponibili): le prime dosi somministrate sono state 98.227, mentre i soggetti che hanno ricevuto anche il richiamo sono stati 37.007. Di questi, 16.598 sono anziani over 80, mentre sono soltanto 47 quelli che hanno un’eta’ compresa tra i 70 e i 79 anni. I disabili ai quali e’ stata inoculata la prima dose superano di poco quota 50% (50,50% ‘Per la categoria forze dell’ordine – fa sapere l’azienda – l’Asl vaccina il 100% dei richiedenti nei punti vaccinali di competenza”. Per la categoria fragili la percentuale dei soggetti che hanno fatto richiesta e che hanno ricevuto almeno una dose e’ del 45,01%.

