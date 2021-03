Covid, Asl Napoli 3: cercansi volontari medici e infermieri per 13 distretti. Via al bando

In vista del potenziamento della campagna vaccinale anti Covid, la Asl Napoli 3 Sud ha emesso un bando, con scadenza al 31 marzo, per la creazione di un elenco di volontari disposti a prestare la propria collaborazione presso i punti vaccinali nei 13 distretti sociosanitari aziendali. Le figure professionali ricercate sono quelle di medico, farmacista e infermiere, iscritti ai relativi ordini professionali, compreso i professionisti in quiescenza. Gli interessati dovranno dare la propria disponibilità minima quantificata in un turno di 6 ore in una giornata scegliendo il distretto di riferimento. “Le attività – si legge in una nota della Asl Napoli 3 Sud – saranno svolte a totale titolo gratuito, salvo un rimborso in caso di trasferimento da una sede all’altra nel corso della stessa giornata utilizzando la propria automobile”. I responsabili dei punti vaccinali di popolazione di riferimento provvederanno al reclutamento in base alle disponibilità espressa dai volontari e alle esigenze dell’azienda. “Il personale che aderirà al bando – prosegue la nota – riceverà, a cura dell’Asl Napoli 3 Sud, un’adeguata formazione per svolgere le attività richieste; inoltre, ai volontari che ancora non avessero ricevuto il vaccino e che ne faranno richiesta, verrà somministrato”.