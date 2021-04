Covid: Atletica, cancellati gli Europei Under 18 di Rieti (2)

(Adnkronos) – “La Città di Rieti è profondamente dispiaciuta di non poter ospitare i Campionati europei Under 18 – le parole del sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti – Per la nostra città è un duro colpo che la pandemia infligge. Insieme alla Federazione Europea e alla Federazione Italiana ci metteremo di nuovo al lavoro e a disposizione per organizzare una manifestazione di livello europeo nei prossimi anni, quando ci saranno le condizioni per poter ospitare non soltanto atleti, ma anche turisti da tutta Europa, ottenendo così un pieno ritorno di turismo sportivo per il territorio reatino”.