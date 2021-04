Covid: Atletica, cancellati gli Europei Under 18 di Rieti

Roma, 1 apr. – (Adnkronos) – La European Athletics ha annunciato che i Campionati Europei Under 18, in programma dal 26 al 29 agosto di quest’anno a Rieti, sono stati definitivamente cancellati. La decisione, successiva al rinvio di dodici mesi già intervenuto lo scorso anno, è legata al protrarsi della pandemia da Covid-19 in tutto il Mondo, con tassi di infezione ancora alti in molti Paesi europei, e alle inevitabili difficoltà logistiche conseguenti. Il provvedimento è stato adottato in accordo tra European Athletics, il Comune di Rieti, il Comitato organizzatore locale (Col), e la Fidal.