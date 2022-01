Milano, 7 gen. (Adnkronos) – Dopo la riunione operativa tenutasi oggi pomeriggio in Atm per fare il punto della situazione sul numero delle persone assenti per motivi legati al Covid, l’aggiornamento “conferma il trend in aumento nell’arco dell’ultima settimana. Ad oggi i dipendenti assenti per Covid sono complessivamente 650, tra casi positivi e quarantenati”, annuncia l’azienda di trasporti milanese in una nota.