Covid Australia, focolaio a Sydney: news di oggi, i casi

(Adnkronos) – Sale a 128 il numero dei nuovi contagi di coronavirus a Sydney, in Australia, alle prese con un focolaio alimentato dalla variante Delta. A Sydney, circa cinque milioni di residenti sono in quarantena. Lo riferiscono le autorità sanitarie australiane spiegando che nel Territorio del Nord, nel Queensland e nell’Australia occidentale si sono registrati nuovi picchi di contagio di covid-19 per la prima volta da diversi mesi. Prevista per oggi una riunione di emergenza con il primo ministro Scott Morrison.