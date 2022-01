Covid: Azzolina, ‘ok in classe 10/1 ma con Ffp2 anche studenti e obbligo metro distanza’**

Roma, 3 ge. (Adnkronos) – “Tutti sanno quanto tenga e mi stia a cuore la didattica in presenza, ma, alla luce dell’impennata dei contagi e della variante Omicron, il ritorno in presenza va legato a tutta una serie di misure che vanno adottate per consentire il ritorno nelle aule in sicurezza dal 10 gennaio, a partire dalle mascherine Ffp2 anche per gli studenti e il personale Ata, non solo ai docenti”. Così l’ex ministra Lucia Azzolina, ora coordinatrice del Comitato per l’istruzione del M5S, all’Adnkronos sulla volontà del governo di non apportare variazione al calendario scolastico, posticipando il rientro dalle vacanze natalizie come chiesto dal governatore campano Vincenzo De Luca.