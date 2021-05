(Adnkronos) – Sei Comuni in zona rossa in Basilicata. Dopo il consueto monitoraggio sull’incidenza settimanale dei contagi da coronavirus, il presidente della Regione Vito Bardi ha firmato l’ordinanza n.27 con cui, a partire da oggi e fino al 23 maggio, dispone l’applicazione delle misure di area rossa in altri tre Comuni.