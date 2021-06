Covid: Bassetti, ci ‘dicono ‘basta virologi’? L’Italia è un paese di ingrati’

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – “Alcuni giornalisti titolano ‘basta virologi’ dopo tutto quello che i medici hanno fatto durante questo anno di pandemia? C’è tanta ingratitudine gratuita, che è quella che contraddistingue questo paese: l’Italia è un paese di ingrati”. Matteo Bassetti non ci sta e controbattendo alla prima pagina del quotidiano ‘Libero’, che oggi titola ‘Basta virologi’ in un articolo che evidenzia le posizioni contrastanti degli esperti più noti in merito alla vicenda Astrazeneca, risponde senza mezzi termini. “Non che io volessi che ci dicessero ‘grazie’, ma neanche ‘basta, ci avete rotto le scatole -sbotta il direttore di malattie Infettive del San Martino di Genova- Si dimenticano che noi non rappresentiamo solo noi stessi ma tutto il mondo della medicina e tutti i medici delle corsie, bisognerebbe evitare di avere delle boutade così”.