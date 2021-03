Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Seguo con enorme attenzione l’evolversi della situazione legata alla somministrazione del vaccino AstraZeneca e alla decisione dell’Aifa di estendere, come sta accadendo anche in altri paesi, il divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale in via del tutto precauzionale”. Lo scrive Teresa Bellanova di Iv su Fb.