Covid: Bernini, ‘in 4 a tavola misura eccessiva e illogica’

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Domani è previsto un tavolo tecnico per affrontare la questione del limite di quattro persone a tavola al ristorante perfino nelle zone bianche. È in effetti doveroso porre fine al caos interpretativo di queste ore, che ha generato ulteriore confusione. Si tratta in effetti di una misura francamente eccessiva e illogica, per cui auspico che venga cancellata immediatamente per non creare ulteriori difficoltà ai ristoratori già pesantemente penalizzati”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.