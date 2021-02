Covid: Bertolaso, ‘in Lombardia ridurremo scorte vaccini, dobbiamo correre’ (2)

(Adnkronos) – Secondo Bertolaso, oggi in conferenza stampa a Milano con i vertici della Regione Lombardia, “non possiamo sempre e solo inseguire il virus” e per questo il piano vaccinale della Lombardia “ha cercato, anche d’intesa con tanti tecnici, di immaginare qualcosa di diverso”, che vada a colpire, appunto i focolai esistenti nei Comuni della Regione. Il piano non avrà alcuni impatto sulla vaccinazione degli over 80 in corso. “Rallenteremo forse il settore della Fasr 1 bis, categorie che si occupano di attività sociali, che non sono le più a rischio, la coperta è quella che è. Credo che nessuno possa contestare l’esigenza di provare a contrastare la variante più pericolosa”, ammette.