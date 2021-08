Covid: Boccia, ‘tasso positività in aumento, serve scelta netta su obbligo vaccinale’

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Non è giustificabile l’attendismo, se condizionato dalle forze politiche che strizzano l’occhio ai no vax. Non è un mistero la posizione contro il green pass, che doveva essere una tappa intermedia, e contro l’obbligo vaccinale delle destre; sia la destra al governo che la destra all’opposizione. Tutto questo non è giustificabile”. Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta a Sky Economia.