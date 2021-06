Covid: Boccia, ‘utilizzare Astrazeneca per soggetti fragili’

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Dalle autorità scientifiche adesso ci aspettiamo un’indicazione chiara su cosa si può fare e cosa non si deve fare con i diversi vaccini, a chi può essere somministrato Astrazeneca e a chi è preferibile evitare. Ora non c’è più la corsa contro il tempo di qualche mese fa. Le autorità politiche e sanitarie devono dare ai giovani, che si sono dimostrati molto responsabili, sicurezze e indicazioni chiare. Ci sono oltre 5 milioni di over 60, 400 mila over 80, un milione e mezzo di over 70, soggetti fragili quindi, che non si sono ancora vaccinati, utilizziamo Astrazeneca per vaccinare loro, dal momento che quella tipologia di vaccino in quelle categorie non ha riscontrato alcun problema”. Lo ha affermato, Francesco Boccia, responsabile Enti locali del Pd, ospite di ‘Omnibus’ su La7.