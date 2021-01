Covid, bollettino: 1.106 positivi su 13.834 tamponi (rapporto casi-test 7,9%). Deceduti in 46 (7 nelle ultime 48 ore)

I positivi del giorno, secondo il consueto bollettino diramato dall’Unità di crisi della Regione Campania, sono 1.106 (di cui 91 casi identificati da test antigenici rapidi). Di questi gli asintomatici sono 951, mentre i sintomatici 64. Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Tamponi del giorno: 13.834 (di cui 1.580 antigenici). Il numero complessivo di positivi è attualmente pari a 211.803 in Campania (di cui 445 ai test antigenici). Totale tamponi: 2.299.650 (di cui 8.479 antigenici).​

​Deceduti in 46 (7 nelle ultime 48 ore e 39 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​). Totale deceduti in Campania 3.557.

Guariti in 10.105 nelle ultime ore, 146.113 in totale.

Reso noto anche il ​Report dei posti letto su base regionale: 656 posti di terapia intensiva disponibili, di cui 104 occupati. Posti letto di degenza disponibili 3.160 (tra Covid e offerta privata), di cui 1.438 occupati.