Covid, bollettino: cala ancora la curva (7,3%). Ieri era di 8,5%. Positivi del giorno 1.178 su 15.933

Positivi del giorno 1.178 (di cui 84 casi identificati da test antigenici rapidi) su 15.933 tamponi (di cui 1.656 antigenici). Tra questi 1.037 sono gli asintomatici e 57 i sintomatici. Lo rende noto il consueto bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania. Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Totale positivi in Campania 216.930 (di cui 939 antigenici) su un numero complessivo di tamponi pari a 2.367.290 (di cui 17.174 antigenici).​

​Deceduti in 26 (9 nelle ultime 48 ore e 17 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​)​. Totale deceduti in Campania dall’inizio della pandemia 3.669. Il numero dei guariti del giorno sale a 1.390, mentre quello complessivo a 150.266.

Reso noto anche il ​Report dei posti letto su base regionale: terapia intensiva 656 unità, di cui 107 occupati. Degenza ordinaria 3.160 (tra Covid e offerta privata), di cui 1.447 occupati.