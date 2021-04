Covid, Bonavitacola (Regione): Perplessi per riapertura delle scuole a prescindere

“Come Regione Campania abbiamo sempre avuto una posizione molto prudente e questa improvvisa impennata della riapertura delle scuole a prescindere ci lascia un po’ perplessi”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola a “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1. La riapertura delle scuole, ha sottolineato Bonavitacola, “è una materia sulla quale il Governo si è riservato una sua prerogativa normativa e quindi vorremmo evitare contrasti, ne abbiamo spesso e quando possiamo risparmiarcene qualcuno lo facciamo volentieri. Ma con Fedriga abbiamo scritto al ministro perché sosteniamo che bisogna agire in parallelo con il tema del trasporto pubblico. Non si può aprire così alla carlona, bisogna affrontare soprattutto il tema dei trasporti pubblici. Se ho un mezzo di trasporto che posso riempire al 50%, c’è un deficit al 50%. O si torna al carico al 100%, e non è possibile, o bisogna aggiungere servizi suppletivi che però non sono all’infinito”. Secondo Bonavitacola “bisogna unire i servizi aggiuntivi, dove possibili, e la diversificazione degli orari di apertura delle scuole, all’ingresso e all’uscita. Questo in parte c’è già, ma c’è una difficoltà a discutere con le autorità scolastiche che hanno una certa freddezza su questo. Ma credo che sarà inevitabile e noi insisteremo su questo”.