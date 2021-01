Covid, buone condizioni per il cardinale Sepe: ancora asintomatico

Sono buone le condizioni di salute del cardinale Crescenzio Sepe, che continua a osservare un periodo di isolamento, come prescritto, dopo essere risultato positivo al tampone anti Covid. Come gia’ nei giorni scorsi, informa una nota dell’Arcidiocesi di Napoli, “l’Arcivescovo non avverte sintomi acuti propri del contagio e questo gli consente di celebrare nella cappella privata e di lavorare in vista della celebrazione del 24 gennaio e di quella del 2 febbraio, quando fara’ il suo ingresso in Diocesi il nuovo Arcivescovo S.E. Mons. Domenico Battaglia”. Intanto, continuano a pervenire numerosi messaggi di vicinanza e auguri al Cardinale Sepe, il quale, “nella impossibilita’ di farlo personalmente, ringrazia i sacerdoti, religiosi, cittadini, fedeli e esponenti delle Istituzioni che, anche in questa particolare circostanza, gli hanno voluto testimoniare il proprio affetto”.