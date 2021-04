(Adnkronos) – Sono 185 i nuovi contagi di coronavirus in Calabria secondo i dati del bollettino di oggi, 26 aprile. Si registrano altri 3 morti. Le persone risultate positive al covid in Calabria sono in tutto 58.291. I dati odierni fanno registrare 46 persone in terapia intensiva (dato stabile rispetto a ieri) e un aumento di 217 guariti/dimessi.