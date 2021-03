(Adnkronos) – Sono 213 i nuovi contagi di Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 15 marzo. Si registrano altri 4 morti. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 585.008 soggetti per un totale di 621.131 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus dall’inizio della pandemia sono 41.398. Diminuiscono di 2 unità i pazienti in terapia intensiva, mentre aumentano di 130 le persone guarite.