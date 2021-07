Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Cinquanta minuti per la seconda dose. E come per la prima organizzazione impeccabile. Molto fiero dei giovani straordinari che fanno questo lavoro. Rassicurando e spiegando. L’Italia migliore. #vaccinati_e_contenti”. Lo scrive Carlo Calenda su Twitter, a proposito del vaccino anti Covid.