Covid, carabinieri interrompono festa con 40 invitati a Marano. Locale chiuso. Multe a titolare e presenti

Una festa di compleanno con 40 invitati è stata interrotta ieri sera a Marano, in provincia di Napoli. I Carabinieri della compagnia di Marano, allertati dal 112, sono intervenuti in via Vito Moyo in un noto ristorante della zona dove era in corso una festa di compleanno. Un uomo stava festeggiando i suoi 50 anni in presenza di 40 invitati. I Carabinieri hanno interrotto la festa e multato i presenti che, nonostante il divieto imposto dalla normativa anti Covid, erano presenti all’interno del ristorante. L’attività è stata chiusa per 5 giorni ed è stato multato anche il titolare.