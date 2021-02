Covid, Castellammare di Stabia anticipa il lockdown alle 20

Lockdown anticipato alle 20, allo stesso orario è disposto lo stop all’asporto, attivita’ didattica in presenza sospesa per tutte le scuole pubbliche. Sono queste le nuove restrizioni introdotto a Castellammare di Stabia (Napoli) dal sindaco Gaetano Cimmino che ha firmato un’ordinanza in vigore da domani fino a domenica 28 febbraio. “Le misure – spiega il primo cittadino – si sono rese necessarie a causa dell’alto numero di contagi che registriamo ancora in citta’. Siamo certi che, con le misure in vigore e con queste nuove restrizioni riusciremo a ridurre la diffusione di questo maledetto virus gia’ nei prossimi giorni”.