Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che prevede nuove strette, compresa la Pasqua in rosso per gli italiani. Tra le norme inserite anche quella che prevede che tutte le regioni in area gialla passino in arancione a partire da lunedì prossimo. Nel dl dovrebbero trovare spazio anche i congedi parentali, per alleviare le famiglie alle prese col nuovo giro di vite deciso dal governo.