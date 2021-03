Covid: Ceo Bormioli Pharma, ‘pronti a supportare produzione italiana vaccini’ (2)

(Adnkronos) – Bormioli Pharma opera in stretta collaborazione con l’industria farmaceutica e con tutte le aziende che stanno lavorando per il futuro della salute a livello globale. In qualità di player di fama mondiale nel settore del packaging, l’azienda serve il mercato farmaceutico e biofarmaceutico con soluzioni complete, che includono flaconi in vetro e plastica, chiusure in plastica e alluminio e accessori.