Covid: chef Beck, ‘riapertura all’esterno? Spero situazioni migliori sempre più’**

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “È un inizio, speriamo di poter allentare via via che la situazione migliora”. Heinz Beck commenta, parlando con l’Adnkronos, la riapertura all’esterno dei ristoranti, sottolineando tuttavia “che per il momento fuori fa ancora freddo”. Lo chef tedesco, che a Roma gestisce ‘La pergola’, aggiunge che nel suo ristorante c’è spazio all’aperto, ma non sarà necessario servirsene e che continuerà a fare “come abbiamo fatto finora ovvero a utilizzare il sistema dello ‘Staycation’: i clienti possono cenare tranquillamente all’interno purché abbiano una stanza riservata nell’hotel (il Rome Cavalieri) di cui fa parte il ristorante”.