Covid: chef Bowerman, ‘se diluvia e il cliente va via, paga lo stesso?’*

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Oggi ancora no, non si fa in tempo, preferisco riaprire direttamente il 30 aprile”. La riapertura soltanto all’esterno del suo ristorante romano, per Cristina Bowerman, dipende doppiamente dal tempo, “quello materiale che occorre per organizzarsi con i fornitori e quello meteorologico. E il rischio non vale il gioco, per adesso – dice la chef di ‘Glass’ all’Adnkronos – Se improvvisamente diluvia, che faccio, posso far pagare lo stesso il cliente che lascia il pranzo a metà?”.