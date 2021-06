Covid: chef La Mantia, ‘4 a tavola? Non cambia molto, inutile ribellarsi’

Milano, 3 giu. (Adnkronos) – “Questo è un momento delicato, stiamo per arrivare all’Italia tutta in zona bianca, i ristoranti hanno ripreso e sono pieni, abbiamo aspettato tanto io non mi starei a lamentare, va bene così. Secondo me tra un mese potremo stare a tavola tutti insieme”. E’ una voce fuori dal coro quella dello chef Filippo La Mantia che all’Adnkronos commenta così il limite dei quattro commensali per tavolo nei ristoranti, anche in zona bianca, che verrà discussa oggi in un tavolo tecnico fra governo e Regioni.