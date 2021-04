Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “La riapertura del 26 aprile è un primo passo, uno spiraglio di ripresa, ma per ora preferisco restare a guardare”. Filippo La Mantia in questo momento non ha un proprio ristorante e, parlando con l’Adnkronos, dice che intende “aspettare fino a ottobre” per la sua apertura. “Intanto – aggiunge – quest’estate mi faccio un mese in un ‘temporary restaurant’ in Sardegna, poi mi regolo in base a come evolve la situazione”.