Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Le proteste ci sono perché non ci sono riferimenti anche temporali sulle riaperture. Più passa il tempo e più le cose peggiorano. La nostra categoria è una bomba a orologeria”. Lo dice Alessandro Tomei intervistato dall’Adnkronos su ‘IoApro’, il sit-in dei ristoratori di oggi pomeriggio davanti al Parlamento. “Non è facile organizzarsi – sottolinea lo chef – se non si sa con un certo anticipo una data. Ci vuole tempo per organizzarsi, non basta dire ‘apro’”.