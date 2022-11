Covid Cina, al via somministrazione primo vaccino inalabile al mondo

(Adnkronos) – Dopo Shanghai anche altre città in Cina hanno dato il via libera all’immunizzazione contro il Covid con il primo vaccino ricombinante per inalazione (Convidencia Air*) al mondo, prodotto da CanSino Biologics Inc. Le somministrazioni, dunque, sono pronte a partire. A fine ottobre era arrivato l’ok all’approvazione dal Joint Prevention and Control Mechanism per essere usato come booster dell’attuale campagna vaccinale. Convidencia Air è la versione aerosol – quindi senza ago – del vaccino adenovirus ‘one-shot’ dell’azienda.