COvid, Cittadini (Aiop) “Fondamentale sinergia tra componenti Ssn”

PALERMO (ITALPRESS) – “La pandemia che ha fatto emergere problematiche immense ha fatto anche emergere come la sinergia tra le due componenti del sistema sanitario è fondamentale”. Lo ha detto il presidente nazionale di Aiop, Barbara Cittadini intervendo alla presentazione del bilancio sociale dell’Aiop Sicilia.

Quale sistema sanitario dopo la pandemia? “Sarà un sistema – ha aggiunto Cittadini – che andrà rinnovato dopo il covid, sicuramente rispetto a due normative come il dl 95/2012 che blocca sine die la spesa della componente privata, una legge anacronistica, e permettere alla componente privata del Ssr di dare risposte; e il dm 70 che ha mostrato tutte le sue fragilità di cui il governo è pienamente cosciente”.

“Il Ssn ha bisogno di riforme in senso lato ma c’è bisogno di un nuovo patto tra le istituzioni e da un patto che parte dalla sinergie delle due componenti possono esserci solo benefici – ha sottolineato -. Esiste una unica rete sanitaria che comprende posti pubblici e privati, e se non si mettono entrambe le reti nelle condizioni di esprimere le potenzialità non potranno esserci risposte adeguate ai cittadini”, ha concluso Cittadini.

(ITALPRESS).