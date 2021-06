Covid: Codacons diffida governo, ‘anche con vaccino tampone e quarantena per chi rientra’** (2)

(Adnkronos) – Per il Codacons “è evidente quindi come la normativa interna appaia ad oggi contraddittoria e lesiva dei diritti dei cittadini italiani che, paradossalmente, si possono recare all’estero liberamente -se vaccinati in Italia- ove diretti presso paesi che riconoscono il certificato vaccinale, ma non possono rientrare altrettanto liberamente in Italia sulla base di un certificato da quest’ultima emesso”.