Covid: Codacons, ‘quasi 10mila richieste per risarcimento Astrazeneca, adesione clamorosa’**

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – Le adesioni all’azione collettiva lanciata dal Codacons per il risarcimento in favore di tutti i soggetti con meno di 60 anni che abbiano ricevuto dosi di Astrazeneca, oggi denominato Vaxzevria, “crescono di ora in ora, stiamo raggiungendo i 10mila richiedenti e c’è un fortissimo riscontro”. Lo annuncia all’Adnkronos il presidente del Codacons Carlo Rienzi, dopo la clamorosa risonanza avuta dal ‘lancio’ dell’azione di risarcimento ad opera dell’associazione dei consumatori qualche giorno fa. “Ci sono centinaia e centinaia di persone che ci hanno scritto per chiedere aiuto in questa situazione, e in 10mila hanno già scaricato il modello della diffida dal nostro sito e che ci hanno chiesto di intervenire”, spiega Rienzi.