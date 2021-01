Covid, contagi in aumento a Napoli nel periodo natalizio: in città mortalità doppia rispetto al dato medio regionale

Nelle ultime due settimane, cioè nel periodo compreso tra il 28 dicembre e il 10 gennaio, si è avuta un’interruzione della diminuzione del contagio nella città di Napoli, che invece è attualmente in leggero aumento, il tutto probabilmente legato alle festività natalizie. È quanto emerso dal report dei contagi nel capoluogo partenopeo curato dall’osservatorio epidemiologico coordinato dall’equipe di Giuseppe Signoriello, docente dell’università Vanvitelli, e dall’assessora alla Salute del Comune Francesca Menna. I dati relativi al periodo natalizio rappresentano “un elemento da monitorare con attenzione – fanno presente dall’osservatorio – per evitare un nuovo picco di contagi nella città”. Nel periodo dal 1 agosto 2020 al 10 gennaio 2021 il numero dei casi di Covid-19 nella città di Napoli è stato pari a 37.159. Nelle ultime due settimane sono stati notificati 2.588 casi, in leggero aumento rispetto alle due settimane precedenti, quando i casi erano stati 2.202, con un aumento del 18%. “La città di Napoli – si legge nel report – evidenzia una incidenza di Covid-19 sempre maggiore rispetto alla Regione Campania nel periodo considerato. Questo si riflette sul dato della mortalità, notevolmente aumentata, con un tasso di mortalità attuale che risulta essere quasi raddoppiato rispetto a quello della Regione Campania (82.6 casi per 100mila abitanti contro i 47.2 per 100.000 abitanti)”. Il numero di ricoveri ospedalieri registra un lieve aumento, mentre il dato delle terapie intensive è stabile. Nelle ultime due settimane molte Municipalità della città hanno avuto un aumento dell’incidenza di contagi. In questo ultimo periodo, le municipalità nona (Pianura, Soccavo) e decima (Bagnoli, Fuorigrotta) mostrano valori più alti di incidenza rispetto alle altre municipalità. In particolare, nelle settimane dal 28 dicembre al 10 gennaio, si nota un aumento dei contagi in particolar modo nei quartieri Bagnoli, Pianura e nella zona Industriale.