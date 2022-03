Covid, contagi in aumento. De Luca: Torniamo alla vita ma con prudenza

“Il Governo ha deciso la conclusione della fase di emergenza, ovviamente noi possiamo decidere tutto quello che vogliamo con i decreti, poi bisogna vedere se si attiene pure il Covid a quello che decidiamo noi. Io invito i nostri concittadini ad avere sempre molta prudenza”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook.

“È chiaro che dopo due anni siamo tutti stanchi, abbiamo voglia di vivere e dobbiamo tornare a vivere. Ma – ha aggiunto De Luca – siccome in altri Paesi registriamo l’accensione di nuovi focolai di Omicron 2 che sembra più aggressivo di Omicron 1, credo che sia ragionevole che ognuno di noi mantenga comportamenti prudenti. Chi non si è vaccinato vada a vaccinarsi, per il resto cerchiamo di mantenere l’uso della mascherina nei luoghi pubblici chiusi o sui mezzi di trasporto pubblico, cerchiamo di mantenere l’interesse nostro, delle nostre famiglie e dei nostri anziani. Un piccolo sacrificio che ha una grandissima utilità per proteggerci dal contagio”.

De Luca ha ricordato che “ormai da una decina di giorni registriamo un aumento dei contagi e degli accessi nelle terapie intensive. Sono piccoli numeri, ma sono segnali che ci devono mettere in guardia rispetto al futuro. Quindi torniamo alla vita – ha aggiunto – ma con prudenza”.