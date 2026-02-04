Covid, Conte: commissione d’inchiesta è plotone di esecuzione

Roma, 4 feb. (askanews) – Se il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo non boccerà la riforma che introduce la separazione delle carriere “basterà una norma ordinaria: basterà dire la polizia giudiziaria risponde non solo gerarchiamente, anche funzionalmente ai rispettivi ministeri. Ministero dell’Interno, dell’Economia e della Difesa”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando in sala Nassirya al Senato nel corso della presentazione del libro di Pietro Gurrieri “Divide et impera. La separazione delle carriere e i rischi di eterogenesi dei fini”.

“A quel punto lì – ha spiegato – cosa saranno i pubblici ministeri? Destinatari di inchieste che vengono in qualche modo gestite sotto l’influenza dei ministeri corrispondenti. Io sono all’opposizione: alla commissione Covid è un plotone di esecuzione. Se oggi ci fosse la separazione delle carriere… stanno cercando ogni giorno, senza avere nulla in mano se non il vuoto pneumatico, stanno cercando in tutti i modi di sollecitare ulteriori indagini, si inventano di tutto. Ma ci possiamo sentire garantiti da una maggioranza di turno che concepisce così la giustizia? Cioè privilegio per se stessi (e strumento, ndr) per abbattere gli avversari?”