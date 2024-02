Covid, Conte: non temo Commissione inchiesta, maggioranza codarda

Roma, 14 feb. (askanews) – “Credo sia legittimo proporre una commissione di inchiesta: non ho nessun timore per quanto riguarda l’indagine che verrà svolta. Ritengo profondamente viziata questa commissione perché, per come è stata impostata per il perimetro che è stato dato, purtroppo si precluderà l’indagine sulla gestione della sanità che è per lo più rimessa alle Regioni e questo è un atto di codardia della maggioranza”. Lo ha detto in aula alla Camera il leader M5s Giuseppe Conte, intervenendo dopo l’approvazione dell’istituzione di una commissione di inchiesta sull’emergenza Covid.