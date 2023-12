Covid, convalescenza infinita

Sono tante le vicende, anche estranee al soggetto avviato alla guarigione e sottoposto a cura, che possono allungare o accorciare la continuazione della stessa. Sono quelle prescritte a una persona che è appena uscita dal lungo tunnel di una malattia, con il proposito di evitare che essa si ripresenti anche in forma più grave. Il riferimento è alla vicenda Covid. Quella terribile infezione che ha contagiato il mondo, sembra che proprio di questi tempi voglia fare un’ altra visita alla Terra e non è ancora evidente con quale abito di scena si presenterà. Un fatto è certo, quello che il virus responsabile non ha lasciato definitivamente la scena. Oltre all’ecatombe che ha provocato, di pari passo si sono deteriorate le capacità di spesa di ciascun paese colpito che si è trovato nella condizione di dover battere cassa per tentare di arginare quel castigo biblico. Per la UE quanto appena riferito è stato affrontato con un la elaborazione di un maxi piano di finanziamento, il NGRR, destinato pro quota ai singoli stati che la compongono. In aggiunta, gli amministratori del condominio Casa Comune hanno ritenuto opportuno sollevare pro tempore i condomini dal rispettare gli obblighi verso quella istituzione che li tiene uniti e, anche se in minima parte, prende impegni per quegli stessi. Il più impegnativo tra questi è il cosiddetto Patto di Stabilità, ovvero l’impegno di ciascun paese, con modalità calibrate sullo stesso, di aggiustare, tra le altre grandezze, lo squilibro tra la spesa pubblica lorda e il Prodotto Interno Lordo, in sigla PIL. Nel frattempo le esigenze finanziarie di ciascuno dei Governi di quegli Stati sono cresciute ancora a causa delle guerre che sono scoppiate recentemente. Che la sospensione del Patto di Stabilità fosse un provvedimento a termine era noto fin da quando fu deciso di attuarlo e i conflitti, all’ epoca, non erano stati messi nel conto. Ora il tempo di sospensione di quel patto sta per esaurirsi e con l’anno prossimo, in qualche modo, dovrà ritornare alla sua funzione. Non come era stato concepito all’origine, ma con profonde e sostanziali modifiche. A questo punto la vicenda si complica e proprio oggi, più precisamente questa sera a cena, molto probabilmente con lungo prosieguo, siederanno al tavolo i Ministri dell’ Economia dei paesi Ue per cercare di trovare un terreno che sia adatto per ognuno di loro per (ri)costruire- o tentare di farlo – quell’importante pilastro dell’intera costruzione comunitaria.Il problema principale per trovare un punto di intesa è costituito dal fatto che, in completa buona fede e con altrettanta diligenza, i governi di quei paesi non avevano tenuto conto di un fattore che, solo da poco, si è rivelato in tutta la sua portata. In effetti ciascuno di essi entrò nel biennio e passa in cui comparvero pandemia e guerre con determinate caratteristiche socioeconomiche. L’ uscita, ammesso che se ne possa effettivamente far cenno, non si intravede nemmeno in lontananza. Ciò lascia quanto meno intuire che quelle connotazioni iniziali, nell’ ultimo arco di tempo attraversato, si sono modificate profondamente. Tanto sta accentuando ancor più le divergenze tra i vari paesi coinvolti. Pertanto, in merito ai desiderata di ciascuno di essi, è doveroso constatare che le istanze rivolte a Bruxelles dagli stessi talvolta cozzino l’una contro l’altra con gran forza. Alcuni degli osservatori che seguono con cura quelle problematiche, hanno riscontrato che lo stesso avvio del rientro del debito, secondo alcuni paesi, in testa la Germania, dovrebbe iniziare già dal 2024. Giusto per dedicare la dovuta attenzione al proprio cortile, l’Italia ha l’esigenza opposta, quella di spostare il più avanti possibile l’inizio del riallineamento del debito. In più che tale programma sia diluito nel tempo, se possibile in un decennio. È facile realizzare che l’iter della normativa che tenga insieme, anche se smussate, le esigenze di ciascuno Stato non sarà meno impegnativo del viaggio votivo a Compostela. È tuttavia inevitabile, se la volontà è quella di completare la UE nella forma di un organizzazione dotata di una sua autonomia Volendo cioè che sia investita dei potere decisionali che possano abilitarla a rappresentare tutti i suoi componenti. Altrimenti resterà solo un mercato comune di proporzioni considerevoli e null’ altro. Certamente non quella realtà che i Padri Fondatori di quella importante creazione avevano in mente, fin dall’ inizio, a Ventotene. Con l’augurio che la cena di questa sera non vada di traverso a nessuno dei commensali.