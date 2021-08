Covid, Crepet: “Semiologia no-vax? Uso scriteriato diagnostica, Stato colpevole”

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Semiologia del No-Vax? Questo è un uso scriteriato della diagnostica psichiatrica perché tenta di fare una diagnosi collettiva di centinaia di persone, alcune delle quali addirittura medici!”. Non usa mezzi termini lo psichiatra Paolo Crepet che condannando all’Adnkronos il post pubblicato su un gruppo Facebook di medici e odontoiatri afferma: “Lo scontro lo ha voluto lo Stato che è inadempiente perché non riesce a parlare ai suoi dipendenti. Bastava dire subito che l’obbligo vaccinale è assoluto per alcune categorie e la cosa finiva lì. Ed invece hanno trasformato un dibattito in una lotta che non sta né in cielo né in terra tra Guelfi, Ghibellini e ‘ni vax’, che fanno i furbetti. Con il risultato che si prolungherà ancora l’agonia della pandemia”.