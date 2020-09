Covid, cresce il numero dei casi a Torre del Greco

Cresce il numero dei positivi al Coronavirus a Torre del Greco (Napoli). Il Centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba e convocato in maniera permanente a palazzo Baronale, ha infatti comunicato, al termine dell’aggiornamento con i responsabili dell’Asl Napoli 3 Sud e con l’unita’ di crisi regionali, quattro nuovi casi di contagio; da; Covid-19, tutti in forma asintomatica. Il Coc precisa, in una nota diffusa dal portavoce del sindaco della citta’ vesuviana, che si tratta ”dell’accertata positivita’ a mezzo tampone di giovani rientranti da localita’ turistiche italiane”, sottoposti al regime di isolamento domiciliare. Sale dunque a 28 l’attuale bilancio dei cittadini risultati positivi al tampone, tutti con assenza di sintomi o sintomatologie lievi che non hanno richiesto finora il ricovero presso le strutture ospedaliere.