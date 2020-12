Covid, dal 2 gennaio la campagna di vaccinazione nei due Policlinici napoletani

I due policlinici napoletani, Luigi Vanvitelli e Federico II, avvieranno le procedure vaccinali anti-Covid per i dipendenti, il 2 gennaio. Su indicazione della Unità di crisi della Regione Campania, daranno il via alla campagna di somministrazione del vaccino, come è ormai noto, prodotto dall’azienda Pfizer (Biontech) che ha particolari caratteristiche di composizione, conservazione e stoccaggio, tanto che risulta necessaria una adesione preventiva, onde evitare sprechi. L’accettazione dell’offerta (che ha registrato numeri importanti) comporterà la somministrazione di due dosi a distanza di 21 giorni l’una dall’altra. “La data dell’inizio della Campagna vaccinale è stata anticipata così da consentire la somministrazione, e quindi la copertura immunizzante, a più persone il prima possibile. Tra questi molti studenti e specializzandi, concreto esempio per diffondere e sensibilizzare la cultura della vaccinazione. Per quel che riguarda il piano operativo, abbiamo allestito nell’edificio 3 di Cappella Cangiani, una delle strutture della nostra azienda, il centro vaccini con ampi ambulatori e laboratori; una intensa attività organizzativa, avviata da settimane, svolta sinergicamente con l’ateneo Vanvitelli che ringrazio per il prezioso gioco di squadra”, spiega Antonio Giordano, direttore generale dell’Azienda ospedaliera Luigi Vanvitelli.

“I vaccini sono la migliore arma a nostra disposizione nella battaglia al Covid – dice il direttore generale della Federico II di Napoli Anna Iervolino -. Bisogna proteggere innanzitutto gli operatori sanitari e coloro che sono impegnati in prima linea. Noi dell’azienda ospedaliera Federico II siamo pronti per l’avvio della campagna vaccinale, con cui vogliamo testimoniare riconoscenza a quanti hanno assicurato un contributo straordinario al servizio sanitario e sottolineare l’importanza della ricerca quale motore per il progresso dell’intera società”.