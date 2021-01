Covid, dall’11 gennaio tornano in classe in Campania gli alunni dell’asilo e le prime due classi della primaria

Torneranno in classe a partire da lunedì 11 gennaio gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria. Lo rende noto un comunicato dell’Unità di Crisi della Regione Campania, riunitasi oggi per un’analisi dettagliata dei dati epidemiologici “in relazione alla possibilità di un ritorno in presenza a scuola al termine delle vacanze natalizie”.

Sulla base di tale analisi e della relazione, “che confluirà in un’ordinanza entro la mattinata di domani”, è stato deciso che “le scuole in Campania riapriranno lunedì 11 gennaio 2020”. “In tale data – prosegue la nota – potranno tornare in classe gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria, esattamente com’era prima della chiusura delle scuole per la pausa natalizia. A partire dal 18 gennaio sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale, la possibilità del ritorno in presenza per l’intera scuola primaria, e successivamente, dal 25 gennaio, per la secondaria di primo e secondo grado”.

Resta confermato che per quanto riguarda la DAD (Didattica a distanza) anche in Campania le lezioni riprenderanno regolarmente il 7 gennaio.