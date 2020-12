UPMC Academy ha organizzato per il prossimo 16 dicembre, il webinar “La Dermatologia in ambulatorio non dermatologico: le chiavi per la diagnosi e il razionale della terapia topica”, un incontro gratuito e valido per il rilascio di 4,5 crediti ECM, in cui sarà relatore il professor Marcello Monti, dermatologo e infettivologo.

