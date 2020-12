Covid, dall’Ema via libera al vaccino Biontech-Pfizer

ROMA (ITALPRESS) – L’European Medicines Agency, l’Agenzia Europea del Farmaco, ha dato un via libera “condizionato” all’immissione in commercio del vaccino Comirnaty, sviluppato da BioNTech e Pfizer per prevenire il Covid-19, nelle persone a partire dai 16 anni di età. Il parere scientifico dell’EMA apre la strada alla prima autorizzazione all’immissione in commercio di un vaccino COVID-19 nell’UE da parte della Commissione Europea, “con tutte le garanzie, i controlli e gli obblighi che ciò comporta”, si legge in una nota.

“L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. E’ la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia”, commenta il ministro della Salute, Roberto Speranza.

(ITALPRESS).